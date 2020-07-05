Прокуратура Туринского района выявила нарушения в дежурных группах детсадов

15:10 | 6.07.2020

Фото: m.alterainvest.ru

Прокуратура установила, что дежурные группы четырех детских садов Туринского района обеспечили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства ненадлежащим образом. Об этом сообщает пресс-служба свердловского надзорного ведомства.



В ходе проверки было установлено, что руководители детсада №1 «Аленушка» и детсада №7 «Березка» не создали пятидневный запас средств индивидуальной защиты органов дыхания сотрудников. А в детсадах №2 «Колокольчик» и №4 «Василек» зафиксирован факт неправильного ношения сотрудниками защитных масок.



Кроме того, в дошкольных учреждениях №1 и №4 было установлено ненадлежащее проведение ежедневной утренней термометрии: при входе в здание отсутствовало необходимое количество термометров.



Также сотрудники прокуратуры установили, что обеззараживание воздуха в помещениях дежурных групп детских садов №1 и № 7 осуществлялось с нарушением правил к их эксплуатации, так как облучатель переносился из одного помещения в другое.



– По результатам проведенной проверки прокуратура Туринского района начальнику МКУ «Управление образованием Туринского городского округа» внесла представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены: детские сады обеспечены достаточным количеством защитных масок, приобретены бесконтактные электронные термометры, осуществлена поставка обеззараживателей воздуха. Кроме того, заведующие дошкольных образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности с объявлением замечания, – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»