Начальник свердловского главка назначил нового руководителя в полицию Заречного

13:38 | 6.07.2020

Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

Начальник ГУ МВД Росси по Свердловской области Александр Мешков назначил нового руководителя межмуниципального отдела МВД России «Заречный». Им стал подполковник Владимир Щелоков, который исполнял обязанности начальника райотдела в статусе врио последние два месяца, а до этого был замначальника ОВД Верхней Пышмы.



Должность начальника МО МВД России «Заречный» (кроме самого Заречного обслуживает территорию Белоярского городского округа) вакантна с сентября 2019 года, когда её покинул Рафаил Мингалимов (ушел на муниципальную службу). В течение полугода отдел возглавлял Сергей Калмыков, который в марте перевелся в Североуральск.

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