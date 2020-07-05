Прокуратура Берёзовского организовала проверку после заражения COVID-19 сотрудника детского лагеря

13:23 | 6.07.2020

Фото: vlagere.ru

Прокуратура Берёзовского провела проверку после заражения COVID-19 сотрудника детского оздоровительного лагеря «Зарница». Как сообщили в прокуратуре, положительный результат был у вожатой восьмого отряда.



Заезд в лагерь состоялся 1 июля. Перед этим анализы на наличие коронавирусной инфекции сдали все 130 сотрудников лагеря. Результаты у всех были отрицательные. Однако после заезда приняли решение провести дополнительное обследование методом полимеразной цепной реакции. Один результат оказался положительным.



В этот же день 35 детей из трёх отрядов, которые контактировали с заболевшим сотрудником, вывезены из лагеря, организовано их медицинское тестирование на наличие инфекции.



В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку исполнению оздоровительным лагерем требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, соблюдению требований санитарных правил и нормативов, принятию необходимых мер по организации безопасного отдыха и оздоровления детей.



По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»