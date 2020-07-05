В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 175 человек

12:51 | 6.07.2020

Фото: агенство «Москва»

По данным на 6 июля, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 175 случаев новой коронавирусной инфекции.



За сутки на Среднем Урале обнаружили 270 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 14303 человек. Умерли ещё семь человек. Общее число скончавшихся в регионе составило 131. Из больниц по выздоровлению выписались ещё 100 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего уральские врачи вылечили 8442.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»