Екатеринбурженка отдала мошенникам более полумиллиона рублей

11:15 | 6.07.2020

Фото: ru.freepik.com

40-летняя жительница Екатеринбурга отдала мошенникам 610 тысяч рублей. Об этом она 3 июля сообщила в отдел полиции № 9.



Накануне потерпевшей поступил звонок с телефона, начинающегося с кода «495». Неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности крупного банка, сообщил, что от её имени через личный кабинет поступила заявка на оформление кредита. Звонивший пояснил, что её подали мошенники, и её необходимо отменить. Для этого незнакомец заставил жертву самой оформить аналогичную заявку.



Женщина направилась в офис банка, где ей одобрили кредит на сумму 350 тысяч рублей. Далее она прошла к банкомату и перевела кредитные деньги якобы на безопасные счета, указанные «сотрудником службы безопасности». После этого звонивший сказал, что необходимо проверить, не подаются ли подобные фиктивные заявки в других банках. Через некоторое время он вновь позвонил и сказал, что на имя жертвы пытаются оформить кредит в другом крупном банке и необходимо вновь подать заявление от своего имени.



На этот раз женщине отказали в кредите, однако мошенники не отступились и направили потерпевшую за кредитом в третий банк. Там она получила еще 260 тысяч рублей, которые вновь перевела на неизвестные счета по указанию звонившего.



Полицией возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации (Мошенничество в крупном размере). Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»