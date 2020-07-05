10:13 | 6.07.2020

Фото: 31tv.ru

Сегодня, 6 июля, в Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок. Горячее водоснабжение будет ограничено на весь период проведения гидравлических испытаний теплосетей (до 9 июля).



После завершения опрессовок горячую воду подадут по обратным трубопроводам. Возможно, что первое время после испытаний подача воды будет проходить с пониженным давлением и температурой.



С 23:00 6 июля до 07:00 7 июля пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных сетей; с 23:00 7 июля до 07:00 8 июля – подающих магистральных и распределительных тепловых сетей; с 23:00 8 июля до 07:00 9 июля – тех же теплосетей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»