Свердловчане на небе могут увидеть МКС

09:58 | 6.07.2020

Фото: Роскосмос

Жители Свердловской области могут увидеть Международную космическую станцию (МКС) на небе в начале июля перед рассветом, а с середины месяца – ещё и по вечерам.



11 июля в 2:38 станция пролетит на фоне планеты Марс, а 25 июля в 22:41 – на фоне Луны.



Как сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, в начале месяца МКС наблюдается в южной части неба предпочтительно перед рассветом. В июле один из наиболее благоприятных периодов для наблюдения станции.



Солнечные батареи МКС можно разглядеть в телескоп – обычно станцию принимают за букву «Н» или «Г».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»