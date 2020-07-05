 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

09:58 | 6.07.2020

Фото: Роскосмос

Свердловчане на небе могут увидеть МКС

Жители Свердловской области могут увидеть Международную космическую станцию (МКС) на небе в начале июля перед рассветом, а с середины месяца – ещё и по вечерам.

11 июля в 2:38 станция пролетит на фоне планеты Марс, а 25 июля в 22:41 – на фоне Луны.

Как сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, в начале месяца МКС наблюдается в южной части неба предпочтительно перед рассветом. В июле один из наиболее благоприятных периодов для наблюдения станции.

Солнечные батареи МКС можно разглядеть в телескоп – обычно станцию принимают за букву «Н» или «Г».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

10:58 | 6.07.2020
На отца Сергия подано заявление в полицию за оскорбление Президента РФ

10:31 | 6.07.2020
В ДТП в Екатеринбурге пострадали подростки

10:13 | 6.07.2020
В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок

09:58 | 6.07.2020
Свердловчане на небе могут увидеть МКС

09:33 | 6.07.2020
В Екатеринбурге пожар вывел на улицу десятки человек

09:24 | 6.07.2020
В аэропорту Екатеринбурга задерживается вылет и прибытие нескольких рейсов

09:12 | 6.07.2020
Футболисты «Урала» на выезде сыграли вничью с «Уфой»

08:50 | 6.07.2020
Экологи «Уралкалия» выпустили в Каму мальков стерляди

05.07.2020

23:51 | 5.07.2020
Инфекционист рассказал об опасности чумы в сравнении с коронавирусом

22:15 | 5.07.2020
Подтвержен ещё один случай заражения бубонной чумой

19:33 | 5.07.2020
За сутки на Среднем Урале провели свыше 8000 тестов на COVID-19

18:15 | 5.07.2020
В Нижнем Тагиле утвердили перечень мест, где в 2021 пройдёт благоустройство

16:32 | 5.07.2020
На выплаты свердловским медикам выделили 306 миллионов рублей

16:14 | 5.07.2020
В Екатеринбурге могут перенести Кубок мира по шахматам среди женщин

16:03 | 5.07.2020
В Нижнем Тагиле в ДТП пострадал пешеход

15:33 | 5.07.2020
На дорогах Перми появились два перекрестка с «вафельной» разметкой

15:30 | 5.07.2020
В Прикамье отремонтируют «Доходный дом купца Камчатова»

15:29 | 5.07.2020
Более 70-ти государственных услуг теперь доступны для екатеринбуржцев в электронном виде

15:28 | 5.07.2020
В Пермском крае подтверждено 53 случая коронавируса

15:25 | 5.07.2020
Челябинский цинковый завод наращивает продажи индиевого припоя

15:21 | 5.07.2020
Куйвашев попал в тройку рейтинга губернаторов-антигероев пандемии

14:51 | 5.07.2020
В Качканаре возбуждено уголовное дело из-за обнаруженных в пожаре трупов

14:27 | 5.07.2020
В Нижнем Тагиле из реки выловили труп мужчины

14:03 | 5.07.2020
В ночном пожаре в Качканаре погибли два человека

13:41 | 5.07.2020
Свердловчан ждет жаркое начало недели

13:13 | 5.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области опустился до 1,0 балла

комментариев: 1

12:50 | 5.07.2020
Скончались еще пять свердловчан с коронавирусом

12:48 | 5.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 145 пациентов с Covid-19

12:42 | 5.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 123 человека

12:32 | 5.07.2020
В России выявили еще 6 736 случаев Covid-19

12:31 | 5.07.2020
Число зараженных коронавирусом свердловчан превысило 14 тысяч

12:00 | 5.07.2020
Соловьев опять назвал Екатеринбург «городом бесов»

комментариев: 4

11:13 | 5.07.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

комментариев: 1

10:48 | 5.07.2020
На выезде из Екатеринбурга иномарка сбила лося

10:19 | 5.07.2020
Тагильчанин обворовывал автомобили, в которые забирался через багажник

09:56 | 5.07.2020
Под Екатеринбургом сгорел автомобиль

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 