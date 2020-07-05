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09:33 | 6.07.2020
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге пожар вывел на улицу десятки человек
Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 22:43. На место происшествия выезжали 14 человек личного состава на пяти единицах техники. Двух жильцов спасли благодаря спасательным устройствам дыхательных аппаратов. Пострадавших нет.
«В 23:17 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились после полуночи. Установлено, что горели личные вещи и отделка квартиры на восьмом этаже. Площадь пожара составила 25 кв. м. Причина возгорания устанавливается»,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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