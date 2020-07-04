Новости дня
18:15 | 5.07.2020
Фото: novygorod.info
В Нижнем Тагиле утвердили перечень мест, где в 2021 пройдёт благоустройство
Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, на реконструкцию в следующем году претендуют два двора – на ул. Космонавтов, 10, Ермака, 46, и на ул. Газетная, 87 и 95.
Также в перечень попали следующие общественные территории: лесопарковая зона «Пихтовые горы» (стоимость её реконструкции должна составить 147 млн рублей), Площадь танкостроителей (53 млн рублей), сквер за МБУ «Дворец культуры Юбилейный» (73 млн рублей), общественная территория в районе домов №15, 15а, 15б, 17,19 по Черноисточинскому шоссе (39 млн рублей), Аллея Рандеву около медицинского колледжа (21 млн рублей), а также парк культуры и отдыха металлургов (1 этап, 97 млн рублей).
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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