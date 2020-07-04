Более 70-ти государственных услуг теперь доступны для екатеринбуржцев в электронном виде

15:29 | 5.07.2020

Фото: emiconac.ru

Екатеринбургская горадминистрация перевела 73 государственные и муниципальные услуги в электронный вид. Об этом сообщили участники совета при главе Екатеринбурга по противодействию коррупции.



«Обеспечена возможность их получения в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, что составляет 54% от общего количества услуг», – говорится в сообщении.



Также добавим, в планах администрации до конца года перевести в электронный вид еще две муниципальные услуги за счет средств Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»