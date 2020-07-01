С бывшего главного архитектора Первоуральска взыскали 250 тысяч рублей за взятку

18:16 | 3.07.2020

Фото: proufu.ru

С бывшего главного архитектора городского округа Первоуральск взыскали 250 тысяч рублей, полученных им в качестве взятки, об этом рассказали в прокуратуре.



Уголовное дело было возбуждено в апреле 2019 года.



«Суд установил, что в августе 2014 года Константин Гартман, являясь должностным лицом администрации городского округа Первоуральск, предложил знакомому директору строительной организации оказать общее покровительство по службе коммерческим интересам данного предпринимателя на территории городского округа, за что последний должен будет передавать Гартману по его требованию деньги и иное имущество. На данного предложение предприниматель согласился», - рассказали в прокуратуре.



После этого в период с августа 2014 по январь 2017 Гартман получил взятку. За это суд назначил ему 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе в течение 10 лет.



Незаконно полученные им средства взысканы в доход государства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»