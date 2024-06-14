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В Свердловской области потушили все лесные пожары
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты ФБУ «Аваилесоохрана» ликвидировали все лесные пожары в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба организации.
По данным леспоожарной службы на 21 июня 02.00, на землях лесного фонда не было зарегистрировано ни одного пожара. Вчера лесные пожарные сообщали о 3 пожарах на площади 23 гектаров. Вероятно, справиться со стихией огнеборцам помогли обильные дожди в области.
Всего в России фиксируется 109 лесных пожаров, из которых 73 – в Якутии. Общая площадь пожаров составила 198 883 гектара, из них в Якутии – 159 642 гектара.
По данным леспоожарной службы на 21 июня 02.00, на землях лесного фонда не было зарегистрировано ни одного пожара. Вчера лесные пожарные сообщали о 3 пожарах на площади 23 гектаров. Вероятно, справиться со стихией огнеборцам помогли обильные дожди в области.
Всего в России фиксируется 109 лесных пожаров, из которых 73 – в Якутии. Общая площадь пожаров составила 198 883 гектара, из них в Якутии – 159 642 гектара.
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