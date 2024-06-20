В Екатеринбурге отменили сразу два мероприятия к печальным датам

«По техническим причинам открытие выставки «Зона особого назначения 12 километр. Проявление» на Мемориале жертвам политических репрессий откладывается на неопределённый срок. О дате и времени открытия проекта сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», — появилось предупреждение в соцсетях от основного организатора выставки, Музея истории Екатеринбурга.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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