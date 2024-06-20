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В Екатеринбурге отменили сразу два мероприятия к печальным датам
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сегодня стало известно, что отменены сразу два «датских» мероприятия, которые анонсировались ранее. Отмены коснулись включения сирен тревоги и открытия выставки на Двенадцатом километре Московского тракта.
Сирены должны были тревожно завыть в Екатеринбурге 22 июня, в знак памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Дата была выбрана (если вдруг кто забыл) потому, что именно на 22 день июня выпало вероломное нападение гитлеровских войск на территорию СССР, с чего началась оккупация и жестокое противостояние. Не завоют! Сирены решили не включать, и это правильно, учитывая и без того тревожную (мягко говоря) обстановку как в стране, так и в ближнем зарубежье.
Второе мероприятие планировалось провести тоже 22 июня, но не в самом Екатеринбурге, а в 12 километрах от него, на Мемориале жертвам политических репрессий. Там в субботу должна была открыться выставка, посвящённая истории места, где в 30-ые годы прошлого века массово захоранивали расстрелянных «шпионов», «врагов народа», «кулаков» и прочих неугодных советской власти людей. Не откроется! Правда, в данном случае речь идёт не совсем об отмене, а о переносе.
Вместе с тем, 22 июня на Мемориале жертвам политических репрессий пройдут гражданская панихида и возложение цветов. Никто не отменил и бесплатные автобусы, которые доставят желающих от мэрии Екатеринбурга до Мемориала.
Сирены должны были тревожно завыть в Екатеринбурге 22 июня, в знак памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Дата была выбрана (если вдруг кто забыл) потому, что именно на 22 день июня выпало вероломное нападение гитлеровских войск на территорию СССР, с чего началась оккупация и жестокое противостояние. Не завоют! Сирены решили не включать, и это правильно, учитывая и без того тревожную (мягко говоря) обстановку как в стране, так и в ближнем зарубежье.
Второе мероприятие планировалось провести тоже 22 июня, но не в самом Екатеринбурге, а в 12 километрах от него, на Мемориале жертвам политических репрессий. Там в субботу должна была открыться выставка, посвящённая истории места, где в 30-ые годы прошлого века массово захоранивали расстрелянных «шпионов», «врагов народа», «кулаков» и прочих неугодных советской власти людей. Не откроется! Правда, в данном случае речь идёт не совсем об отмене, а о переносе.
«По техническим причинам открытие выставки «Зона особого назначения 12 километр. Проявление» на Мемориале жертвам политических репрессий откладывается на неопределённый срок. О дате и времени открытия проекта сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», — появилось предупреждение в соцсетях от основного организатора выставки, Музея истории Екатеринбурга.
Вместе с тем, 22 июня на Мемориале жертвам политических репрессий пройдут гражданская панихида и возложение цветов. Никто не отменил и бесплатные автобусы, которые доставят желающих от мэрии Екатеринбурга до Мемориала.
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