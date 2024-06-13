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Из-за тумана пять самолётов, летевших в Тюмень, отправили в Екатеринбург
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня, 21 июня, из-за тумана пять самолётов, летевших в Тюмень, перенаправили на запасной аэродром Екатеринбурга. Ещё пять рейсов задержаны по тем же причинам.
Об этом сообщает телеграм-канал аэропорта Рощино.
Среди рейсов, летевших в Тюмень, два самолёта «Аэрофлота», и по одному «Ямала», «Победы» и Smartavia. Вылететь должны были по два самолёта «Победы» и «России» и один «Ямала».
Об этом сообщает телеграм-канал аэропорта Рощино.
Среди рейсов, летевших в Тюмень, два самолёта «Аэрофлота», и по одному «Ямала», «Победы» и Smartavia. Вылететь должны были по два самолёта «Победы» и «России» и один «Ямала».
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