Для 82% россиян важно поддерживать значимость Дня памяти и скорби

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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По всей России 22 июня, в День памяти и скорби, пройдут мероприятия. Именно в этот день в 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, которая унесла 26,6 миллионов жизней советских граждан, большая часть из них - мирные жители.В этот день вся страна скорбит по всем, кто ценой жизни защищал Отечество и стал жертвой нацистского геноцида. Поддерживают важность этой даты на государственном уровне и проведения памятных мероприятий 82% опрошенных россиян. 79% чтят в этот день память жертв войны и вспоминают о подвиге старшего поколения. 90% респондентов считают, что нацисты и их пособники совершили геноцид относительно населения СССР в период ВОВ.Для того чтобы сохранить и защитить от фальсификации наше прошлое, в 2023 году создан Национальный центр исторической памяти при президенте России. Под его защитой находятся наша историческая память и культура, традиционные духовно-нравственные ценности.Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 17 июня 2024 года в сети методом River Sampling среди 1200 россиян старше 18 лет.