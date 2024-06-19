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Из комы так и не вышел молодой водитель питбайка из свердловского посёлка
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стало известно о смерти молодого человека, который 10 июня вместе с маленьким братом катался на питбайке и попал в ДТП. Девятилетний мальчик погиб на месте, а за жизнь старшего несколько дней боролись врачи больницы в Екатеринбурге. Увы, безуспешно.
О смерти двадцатилетнего водителя питбайка сообщает екатеринбургский портал E1.RU. Напомним, трагическая авария случилась в посёлке Пионерский Талицкого городского округа. Оба брата в вечер понедельника решили покататься на питбайке. При это старший и сам не стал утруждать себя облачением в защитную экипировку, и на младшего брата не надел хотя бы мотошлем. При этом ехал с нарушением правил дорожного движения, и в какой-то момент столкнулся с автомобилем марки «Хонда Цивик».
Удар был очень сильным и после ДТП тело младшего из братьев оставалось везти только в морг. Старшего, с учётом тяжёлого состояния, госпитализировали в Екатеринбург.
О смерти двадцатилетнего водителя питбайка сообщает екатеринбургский портал E1.RU. Напомним, трагическая авария случилась в посёлке Пионерский Талицкого городского округа. Оба брата в вечер понедельника решили покататься на питбайке. При это старший и сам не стал утруждать себя облачением в защитную экипировку, и на младшего брата не надел хотя бы мотошлем. При этом ехал с нарушением правил дорожного движения, и в какой-то момент столкнулся с автомобилем марки «Хонда Цивик».
Удар был очень сильным и после ДТП тело младшего из братьев оставалось везти только в морг. Старшего, с учётом тяжёлого состояния, госпитализировали в Екатеринбург.
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