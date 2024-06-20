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Панихида и возложение цветов пройдут 22 июня к Мемориалу памяти жертв политических репрессий
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завтра, 22 июня, в День памяти и скорби пройдет гражданская панихида и возложение цветов к Мемориалу памяти жертв политических репрессий. Желающих принять участие обещают бесплатно довезти к памятнику на автобусах и обратно.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, автобусы буду ждать желающих принять участие в памятном мероприятии у здания городской администрации, откуда они поедут в 12.00. Гражданская панихида и возложение цветов начнутся в 13.00. По завершению мероприятия участников отвезут обратно.
Напомним, что завтра в 14.15 в уральской столице включат сирены, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, автобусы буду ждать желающих принять участие в памятном мероприятии у здания городской администрации, откуда они поедут в 12.00. Гражданская панихида и возложение цветов начнутся в 13.00. По завершению мероприятия участников отвезут обратно.
Напомним, что завтра в 14.15 в уральской столице включат сирены, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны.
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