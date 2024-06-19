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В Екатеринбурге все три кикшеринговые компании подписали соглашения об ограничениях для электросамокатов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Все три кикшеринговые компании, которые в Екатеринбурге предоставляют в аренду свои электросамокаты, подписали соглашения об ограничениях на скорость.
Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» Речь идёт о кикшеринговых сервисах Whoosh, ЯндексGo и МТС Urent. Теперь их самокаты на некоторых улицах будут снижать скорость до 15, а в некоторых местах и до 10 километров в час.
Ранее эти компании повышали штрафы за нарушения правил пользования электросамокатами. Подробно мы писали тут.
Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» Речь идёт о кикшеринговых сервисах Whoosh, ЯндексGo и МТС Urent. Теперь их самокаты на некоторых улицах будут снижать скорость до 15, а в некоторых местах и до 10 километров в час.
Ранее эти компании повышали штрафы за нарушения правил пользования электросамокатами. Подробно мы писали тут.
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