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120 незадекларированных бюстгалтеров обнаружили в чемодане пассажира Кольцово

13.18 Пятница, 21 июня 2024
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В «зелёном коридоре» Кольцово сотрудники таможенной службы остановили гражданина Китая со 120 незадекларированными бюстгалтерами, которые он пытался провезти в багаже.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральской таможенной службы, мужчина рассказал, что бюстгалтеры принадлежат его матери, которая владеет магазином нижнего белья в Екатеринбурге, и заявил, что вёз изделия на родину, в Пекин, чтобы обменять на фабрике на аналогичные бюстгалтеры другого цвета, а затем ввезти в Россию обратно и продать. О том, что изделия нужно декларировать он не знал.

В отношении него возбудили дело об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП России (недекларирование). Сейчас мужчине грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией предметов правонарушения.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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