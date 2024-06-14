120 незадекларированных бюстгалтеров обнаружили в чемодане пассажира Кольцово

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В «зелёном коридоре» Кольцово сотрудники таможенной службы остановили гражданина Китая со 120 незадекларированными бюстгалтерами, которые он пытался провезти в багаже.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральской таможенной службы, мужчина рассказал, что бюстгалтеры принадлежат его матери, которая владеет магазином нижнего белья в Екатеринбурге, и заявил, что вёз изделия на родину, в Пекин, чтобы обменять на фабрике на аналогичные бюстгалтеры другого цвета, а затем ввезти в Россию обратно и продать. О том, что изделия нужно декларировать он не знал.В отношении него возбудили дело об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП России (недекларирование). Сейчас мужчине грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией предметов правонарушения.