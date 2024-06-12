В Каменске-Уральском мужчина из-за громкой музыки швырнул в детей палку





пишет источник. «Тогда фанат советской эстрады схватил палку и бросил в школьников. Одному из них прилетело в голову – его мама увидела это из окна и вызвала Росгвардию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском мужчина, предположительно, бывший полицейский, швырнул палку в детей, которые громко слушали музыку. По данным телеграм-канала Ural Mash, у 12-летнего мальчика, в которого попала палка, сотрясение мозга.Со слов пострадавших, ребята слушали музыку во дворе, когда на них стал кричать матом какой-то мужчина. Он утверждал, что раньше работал в полиции, и требовал выключить музыку. Позже он, как заявляется, успокоился и попросил детей включить песню Людмилы Гурченко, но дети отказались.Официального подтверждения тому, что навредивший ребёнку мужчина когда-либо работал в полиции, нет. В МВД ситуацию ещё не комментировали.