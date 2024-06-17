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В Красноуфимске оштрафовали продавца футболок с нецензурными выражениями
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Красноуфимске оштрафовали индивидуального предпринимателя, который продавал футболки с нецензурными словами и выражениями.
Как объяснили в свердловском управлении Роспотребнадзора, по закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» подобный товар, не может находиться в открытом доступе для детей. Продавец свою ошибку осознал и убрал футболки с бранью, но протокол об административном правонарушении ему всё равно назначили.
Позже суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
Как объяснили в свердловском управлении Роспотребнадзора, по закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» подобный товар, не может находиться в открытом доступе для детей. Продавец свою ошибку осознал и убрал футболки с бранью, но протокол об административном правонарушении ему всё равно назначили.
Позже суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
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