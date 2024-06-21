Противница строительства сысертского мусорного полигона застраховала свою жизнь и имущество

– рассказала жительница села Аверино.

«Угроза воспринята мной реально. Если у нас полиция не будет заниматься, то есть хотя бы у страховых компаний свои службы безопасности, на которых не повлияют чьи-то родственные связи. Ведь у этих людей, которые посылают таким образом угрозы, явно есть прикрытие, иначе они бы себя так уверенно не чувствовали»,