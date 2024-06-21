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Противница строительства сысертского мусорного полигона застраховала свою жизнь и имущество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Участница инициативной группы против строительства мусорного полигона в Сысертском районе, которая обнаружила импровизированный могильный крест со своей фотографией, застраховала свою жизнь и имущество. Об этом она рассказал «Вечерним ведомостям».
Она также напомнила, что что осенью 2023 года протестующим против мусорного полигона уже поступали угрозы по телефону, причём массово, а не только ей. По её словам, полиция тогда провела проверку, но не смогла найти злоумышленников – SIM-карта была зарегистрирована в Башкортостане.
Женщина также заявила, что у неё есть предположения по поводу того, кто мог это сделать, но озвучивать свою версию она не стала.
«Угроза воспринята мной реально. Если у нас полиция не будет заниматься, то есть хотя бы у страховых компаний свои службы безопасности, на которых не повлияют чьи-то родственные связи. Ведь у этих людей, которые посылают таким образом угрозы, явно есть прикрытие, иначе они бы себя так уверенно не чувствовали»,
– рассказала жительница села Аверино.
Она также напомнила, что что осенью 2023 года протестующим против мусорного полигона уже поступали угрозы по телефону, причём массово, а не только ей. По её словам, полиция тогда провела проверку, но не смогла найти злоумышленников – SIM-карта была зарегистрирована в Башкортостане.
Женщина также заявила, что у неё есть предположения по поводу того, кто мог это сделать, но озвучивать свою версию она не стала.
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