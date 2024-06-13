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Противница мусорного полигона в Сысертском районе обнаружила могильный крест со своей фотографией
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Активистка, выступающая против мусорного полигона в Сысертском районе, обнаружила импровизированный могильный крест со своей фотографией.
Берёзовый крест, на котором была фотография женщины с траурной лентой, появился в 100 метрах от её дома в селе Аверино – об этом «Вечерним ведомостям» рассказали представители инициативной группы, выступающей против строительства мусорного полигона.
Сообщается, что женщина написала заявление в полицию, поскольку посчитала это угрозой своей жизни.
Берёзовый крест, на котором была фотография женщины с траурной лентой, появился в 100 метрах от её дома в селе Аверино – об этом «Вечерним ведомостям» рассказали представители инициативной группы, выступающей против строительства мусорного полигона.
Сообщается, что женщина написала заявление в полицию, поскольку посчитала это угрозой своей жизни.
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