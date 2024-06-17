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На Уралмаше женщина выбежала на дорогу и попала под машину
Кадр из видео: телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»
Жёсткое ДТП произошло сегодня на Уралмаше рядом с трамвайной остановкой на перекрестке улиц Победа – Индустрии. С места происшествия горожанку увезли на скорой.
Кадры аварии с камеры дорожного видеонаблюдения опубликовали в телеграм-канале «Екатеринбург. Главное». Там видно, как женщина выбегает на проезжую часть, предположительно, для того, чтобы успеть на подъезжающий трамвай, после чего её сбивает машина. От удара горожанку отбросило на несколько метров, а обувь разлетелась по перекрестку.
В каком состоянии сейчас находится женщина, пока неизвестно. В ГИБДД прокомментировать аварию тоже ещё не успели.
Кадры аварии с камеры дорожного видеонаблюдения опубликовали в телеграм-канале «Екатеринбург. Главное». Там видно, как женщина выбегает на проезжую часть, предположительно, для того, чтобы успеть на подъезжающий трамвай, после чего её сбивает машина. От удара горожанку отбросило на несколько метров, а обувь разлетелась по перекрестку.
В каком состоянии сейчас находится женщина, пока неизвестно. В ГИБДД прокомментировать аварию тоже ещё не успели.
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