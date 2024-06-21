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В Каменске-Уральском мужчина избил кормившую на улице котёнка девушку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском мужчина пнут котёнка и избил девушку, которая остановилась, чтобы покормить кроху. Свои действия неадекватный гражданин объяснил тем, что испугался, что котёнок выцарапает глаза его собаке.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, мужчина ударил девушку в голову и в живот – врачи диагностировали сотрясение, травму живота и ушиб грудной клетки. У самого «нападавшего» другая версия. Мужчина заявил, что он отпугнул кошку, когда шёл с собакой домой, и якобы после этого из кустов выбежала девушка и побила его.
По словам девушки, после случившегося она пыталась дозвониться до полиции, но там сбрасывали, и тогда она вызвала скорую.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском неадекват кинул в детей палку. У одного из мальчиков тоже сотрясение.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, мужчина ударил девушку в голову и в живот – врачи диагностировали сотрясение, травму живота и ушиб грудной клетки. У самого «нападавшего» другая версия. Мужчина заявил, что он отпугнул кошку, когда шёл с собакой домой, и якобы после этого из кустов выбежала девушка и побила его.
По словам девушки, после случившегося она пыталась дозвониться до полиции, но там сбрасывали, и тогда она вызвала скорую.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском неадекват кинул в детей палку. У одного из мальчиков тоже сотрясение.
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