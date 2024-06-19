Уникальный концерт с растениями-музинструментами пройдёт в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского анонсирует уникальный концерт, музыкальными инструментами в котором послужат различные растения. А сыграть на этих необычных «скрипах» и «флейтах» смогут все желающие.На самом деле, главным инструментом концерта под названием «Если бы фикус был композитором» станет приспособление «Touch Me» (что переводится, как «Прикоснись ко мне»). Это любопытное устройство разработано российскими инженерами и способно извлекать звуки из любого объекта, живого и неживого. В данном случае, зазвучат растения — фикус, спатифиллум, драцена, сансевиерия и нефролепис. Поскольку каждый звучит в своей тональности, то из разрозненных звуков можно будет составлять сложные мелодические композиции.«Растительный» концерт обещают провести в Парке Маяковского уже в это воскресенье, 23 июня. Начнётся он в полдень, а закончится вечером, так что у всех желающих будет довольно времени, чтобы взять «Touch Me» и испробовать его волшебство самостоятельно.