Возрастное ограничение 18+

Уникальный концерт с растениями-музинструментами пройдёт в Екатеринбурге

19.47 Пятница, 21 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского анонсирует уникальный концерт, музыкальными инструментами в котором послужат различные растения. А сыграть на этих необычных «скрипах» и «флейтах» смогут все желающие.

На самом деле, главным инструментом концерта под названием «Если бы фикус был композитором» станет приспособление «Touch Me» (что переводится, как «Прикоснись ко мне»). Это любопытное устройство разработано российскими инженерами и способно извлекать звуки из любого объекта, живого и неживого. В данном случае, зазвучат растения — фикус, спатифиллум, драцена, сансевиерия и нефролепис. Поскольку каждый звучит в своей тональности, то из разрозненных звуков можно будет составлять сложные мелодические композиции.

«Растительный» концерт обещают провести в Парке Маяковского уже в это воскресенье, 23 июня. Начнётся он в полдень, а закончится вечером, так что у всех желающих будет довольно времени, чтобы взять «Touch Me» и испробовать его волшебство самостоятельно.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Парке Маяковского готовятся к запуску обновлённого фонтана
19 июня 2024
Концерт в поддержку Свердловской филармонии пройдёт вечером пятницы
13 июня 2024
После доноса Екатерины Мизулиной перенесли рэп концерт в Екатеринбурге
15 июня 2024
Панихида и возложение цветов пройдут 22 июня к Мемориалу памяти жертв политических репрессий
21 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга

Как массовый незачет вскрыл недоработки цифровой реформы вузов и кого теперь оставят без стипендии
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:13 Из комы так и не вышел молодой водитель питбайка из свердловского посёлка
19:47 Уникальный концерт с растениями-музинструментами пройдёт в Екатеринбурге
17:37 На Уралмаше женщина выбежала на дорогу и попала под машину
17:17 В Красноуфимске оштрафовали продавца футболок с нецензурными выражениями
16:27 Панихида и возложение цветов пройдут 22 июня к Мемориалу памяти жертв политических репрессий
16:01 В Каменске-Уральском мужчина избил кормившую на улице котёнка девушку
15:34 В Екатеринбурге все три кикшеринговые компании подписали соглашения об ограничениях для электросамокатов
14:54 Обвиняемому в убийстве матери сожительницы в Ачитском районе запросили 15 лет
14:23 Противница строительства сысертского мусорного полигона застраховала свою жизнь и имущество
13:33 В Каменске-Уральском мужчина из-за громкой музыки швырнул в детей палку
13:18 120 незадекларированных бюстгалтеров обнаружили в чемодане пассажира Кольцово
12:36 Из-за тумана пять самолётов, летевших в Тюмень, отправили в Екатеринбург
12:10 В Свердловской области потушили все лесные пожары
11:51 Противница мусорного полигона в Сысертском районе обнаружила могильный крест со своей фотографией
11:27 Участников перестрелки в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга арестовали за хулиганство
10:31 Глава СК потребовал доложить о ходе проверки по факту приставаний иностранцев к несовершеннолетним екатеринбурженкам
09:58 Россельхознадзор не пропустил в Свердловскую область почти 20 тонн китайских нектаринов из-за вредителей
09:17 Больше половины свердловчан готовы согласиться на переезд ради работы
21:21 «Жизньмарт» раздал миллионы отравившимся екатеринбуржцам
20:24 Торговца «палёным» алкоголем лишили в Екатеринбурге свободы
19:52 У «Брусники» в Екатеринбурге поломался кран
19:50 В Екатеринбурге из-за дождя потоп и пробки
18:36 Новая выставка откроется на Мемориале жертвам политических репрессий
17:33 Спасшегося при пожаре на Союзной в Екатеринбурге приговорили к четырём годам колонии
17:11 Справка о невменяемости Далера Бобиева оказалась подделкой
16:45 Екатеринбуржцы стали в шесть раз чаще обращаться к риэлторам за подбором недвижимости
Все новости Свердловской области
18:58 Продажи игристых вин в России выросли на 13,5%
18:52 Следственный комитет выявил незаконную миграцию, расследуя дело о массовом отравлении в Москве
13:31 В МВД опровергли информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян
13:28 8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области
15:38 В Москве 55 человек с подозрением на ботулизм находятся в тяжелом состоянии
14:22 В ГД предлагают пересмотреть подход к превышению самообороны при защите дома
12:43 В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет
12:11 В Мурманской области гидроплан упал в озеро, пилот погиб
11:18 В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги
11:13 Банк России отозвал лицензию у «Автоградбанка»
10:54 В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тысяч человек
17:25 СК: водитель, сбивший пешеходов в Благовещенске, был пьян
17:15 Губернатор рассказал подробности смертельного ДТП в Благовещенске
17:01 В Благовещенске в страшном ДТП погибли три человека, семеро госпитализированы
16:31 В Благовещенске автомобиль на большой скорости влетел в пешеходов
14:35 В РПЦ разработали документ, который прописывает для православных правила поведения в интернете
18:39 Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга
18:03 Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
17:27 Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году
16:04 В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима
15:33 В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
15:06 В Дагестане после массового отравления провели обыски, объявили карантин и начали вакцинацию
12:39 Дума Томска рассмотрит лишение полномочий депутата Фадеевой, осужденной на 9 лет
11:11 Президент Франции распустил Национальную ассамблею на фоне проигрыша на выборах
10:34 На выборах в Европарламент лидирует Европейская народная партия
13:18 Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
Все новости России и мира
20:13 Из комы так и не вышел молодой водитель питбайка из свердловского посёлка
19:47 Уникальный концерт с растениями-музинструментами пройдёт в Екатеринбурге
17:37 На Уралмаше женщина выбежала на дорогу и попала под машину
17:17 В Красноуфимске оштрафовали продавца футболок с нецензурными выражениями
16:27 Панихида и возложение цветов пройдут 22 июня к Мемориалу памяти жертв политических репрессий
16:01 В Каменске-Уральском мужчина избил кормившую на улице котёнка девушку
15:34 В Екатеринбурге все три кикшеринговые компании подписали соглашения об ограничениях для электросамокатов
14:54 Обвиняемому в убийстве матери сожительницы в Ачитском районе запросили 15 лет
14:23 Противница строительства сысертского мусорного полигона застраховала свою жизнь и имущество
14:23 Для 82% россиян важно поддерживать значимость Дня памяти и скорби
13:33 В Каменске-Уральском мужчина из-за громкой музыки швырнул в детей палку
13:18 120 незадекларированных бюстгалтеров обнаружили в чемодане пассажира Кольцово
12:36 Из-за тумана пять самолётов, летевших в Тюмень, отправили в Екатеринбург
12:10 В Свердловской области потушили все лесные пожары
11:51 Противница мусорного полигона в Сысертском районе обнаружила могильный крест со своей фотографией
11:27 Участников перестрелки в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга арестовали за хулиганство
10:31 Глава СК потребовал доложить о ходе проверки по факту приставаний иностранцев к несовершеннолетним екатеринбурженкам
09:58 Россельхознадзор не пропустил в Свердловскую область почти 20 тонн китайских нектаринов из-за вредителей
09:35 Росреестр разъясняет, как оплатить госпошлину
09:29 Технологии искусственного интеллекта помогают гражданам
09:17 Больше половины свердловчан готовы согласиться на переезд ради работы
21:24 Исследование: сайты инвестиций и популярных брендов мошенники подделывают чаще всего
21:21 «Жизньмарт» раздал миллионы отравившимся екатеринбуржцам
20:24 Торговца «палёным» алкоголем лишили в Екатеринбурге свободы
19:52 У «Брусники» в Екатеринбурге поломался кран
19:50 В Екатеринбурге из-за дождя потоп и пробки
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK