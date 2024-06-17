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Участников перестрелки Пионерском микрорайоне Екатеринбурга арестовали за хулиганство
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Четырёх человек – участников перестрелки Пионерском микрорайоне Екатеринбурга, которая произошла вечером 16 июня, – арестовали по части 1 статьи 20.1 КоАП о мелком хулиганстве.
Евгений Дрёмов, Бакир Османов, Мухамед Осмонов и Ильяс Хамидов получили от 12 до 13 суток ареста. На Бакирова также составили ещё один протокол – по статье 20.13 КоАП (стрельба из оружия в не отведённых для этого местах), сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Постановления вынесла судья Кировского суда Екатеринбурга Екатерина Иванченко.
Напомним, перестрелка произошла из-за того, что четверо вышеперечисленных мужчин шумно. В какой-то момент шум с улицы надоел одному из жильцов ближайших домов, и он вышел во двор с ружьём, чтобы напугать хулиганов, а те ответили «встречным огнём». К счастью, тогда никто не пострадал. Вышедший их «успокоить» позже добровольно сдался в полицию, где у него забрали ружьё.
Евгений Дрёмов, Бакир Османов, Мухамед Осмонов и Ильяс Хамидов получили от 12 до 13 суток ареста. На Бакирова также составили ещё один протокол – по статье 20.13 КоАП (стрельба из оружия в не отведённых для этого местах), сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
Постановления вынесла судья Кировского суда Екатеринбурга Екатерина Иванченко.
Напомним, перестрелка произошла из-за того, что четверо вышеперечисленных мужчин шумно. В какой-то момент шум с улицы надоел одному из жильцов ближайших домов, и он вышел во двор с ружьём, чтобы напугать хулиганов, а те ответили «встречным огнём». К счастью, тогда никто не пострадал. Вышедший их «успокоить» позже добровольно сдался в полицию, где у него забрали ружьё.
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