Обвиняемому в убийстве матери сожительницы в Ачитском районе запросили 15 лет



Затем обвиняемый, продолжая свои преступные действия, обмотал пищевой пленкой голову матери своей сожительницы, лишив тем самым потерпевшую доступа кислорода в дыхательные пути»,



– рассказали жуткие подробности в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Он повалил потерпевшую на пол лицом вниз в проёме между кухней и прихожей дома, после чего с целью облегчения совершения преступления при помощи шнурка связал руки женщины за спиной, а затем, взяв с кухни стул, поставил его над потерпевшей, лишив её тем самым возможности оказывать сопротивление.Затем обвиняемый, продолжая свои преступные действия, обмотал пищевой пленкой голову матери своей сожительницы, лишив тем самым потерпевшую доступа кислорода в дыхательные пути»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На сегодняшнем заседании по делу об убийстве жительницы Ачитского городского округа 3 сентября 2023 года в посёлке Уфимский в Свердловском областном суде гособвинитель запросил 15 лет лишения свободны обвиняемому в преступлении.Инцидент, о котором идёт речь, произошло после распития спиртного дочерью погибшей и её сожителем. По версии следствия, конфликт между сожителями стал поводом для мужчины замыслить убийство матери подруги.Там также сообщили, что рядом в момент убийство, находился другой мужчина, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который в какой-то момент стал помогать держать потерпевшую и обматывать её голову пищевой плёнкой. Позже, когда женщина скончалась, они вывезли потерпевшую в лесополосу и закопали.Известно, что соучастник преступления страдает хроническим расстройством, которое, как утверждается, не давало ему в тот момент осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.