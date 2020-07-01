В столице Урала перекроют улицу Большакова

15:20 | 3.07.2020

В столице Урала закроется транспортное движение около строящегося жилого дома №147 на улице Большакова. Ограничения будут действовать с 22 июля по 5 августа.



Закрытие движения связано со строительством тепловой сети. После окончания работ ПСК «Базис» восстановит нарушенные элементы благоустройства. Транспорт на период проведения работ будет направлен по улицам Московской, Фурманова и Серова.



Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»