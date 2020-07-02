В Екатеринбурге состоится суд над схиигуменом Сергием, который пока так и не приехал

Сегодня, 3 июля, в Екатеринбурге состоится суд над опальным отцом Сергием. Это уже третье заседании церковного суда по делу схиигумена, однако он так и не приехал.Ранее отцу Сергию запретили проповедовать и носить крест, однако схиигумен отказался следовать запретам и захватил Среднеуральский женский монастырь. Накануне он в видеообращении заявил, что явится на судебное заседание, только если в качестве свидетеля пригласят Эдуарда Ходоса.Схиигумен впервые позвал своих сторонников прийти и поддержать его. В толпе, стоящей перед зданием епархии, собирают подписи в поддержку отца Сергия. За три дня удалось собрать уже более 6000 подписей. Цель прихожан – собрать 100 тысяч подписей.Около здания епархии дежурит казачий отряд быстрого реагирования. Также туда прибыли сотрудники полиции.