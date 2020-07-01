В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 92 человека

12:41 | 2.07.2020

Фото: picworld.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 92 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За минувшие сутки в регионе зафиксировано 224 случаев заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 123 человека, скончались шесть человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 13 272 человека. По выздоровлению выписаны 7737 человек, 107 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»