В Екатеринбурге осужден директор, избивший девушку-реализатора

10:38 | 2.07.2020

Фото: news.myseldon.com

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор директор организации ООО «Дэст-Трейд» Денису Пенкину. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере).



Инцидент, о котором идет речь, произошел в 2018 году. Тогда у Пенкина появилось подозрение о наличии недосдачи по вине реализатора. Обвиняемый вместе с несовершеннолетним сыном приехал в торговый павильон на улице Грибоедова. Ничего не подозревающий Пенкин-младший остался в торговом зале, а директор организации ушел вместе с женщиной-реализатором в подсобное помещение.



Когда девушка спускалась по лестнице, обвиняемый толкнул ее в спину, из-за чего пострадавшая ударилась о стену. Затем Пенкин-старший ударил сотрудницу заранее подготовленной палкой, обернутой в ткань, по голове, а также использовал электрошокер. Затем мужчина избил девушку по ногам. В завершение своих действий, обвиняемый потребовал у реализатора написать расписку о передаче ему денежных средств, якобы похищенных ей у ООО «Дэст-Трейд», в сумме 300 тысяч рублей и сообщить пин-коды ее банковских карт.



Девушка выполнила требование злоумышленника, который после произошедшего отправил сына к банкомату, чтобы тот обналичил деньги. Однако на счетах потерпевшей денежных средств не оказалось.



Отец поручил сыну следить за реализатором, однако девушка смогла скрыться. Пенкин-младший пытался ее догнать, что и увидели прохожие.



Добавим, недосдача, в которой был уверен Пенкин-старший, не подтвердилась.



Суд назначил обвиняемому наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»