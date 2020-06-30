Новости дня
09:17 | 2.07.2020
Фото: yandex.ru
В Екатеринбурге отменены три автобусных маршрута
Поэтому с 1 июля упразднены автобусы №№64, 15, 033; умеренному сокращению подвергся маршрут № 039. При этом, согласно Комплексной схеме организации транспортного обслуживания на 2020-2023 годы, подписанной мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, автобусы №№ 24, 18, 052, 61 будут курсировать по маршруту чаще.
Добавим, что с 1 июля схему движения изменили три коммерческих маршрута - №12, 039 и 011.
Так, остановочный пункт маршрута №12 «СТЦ Мега» перенесен на «НПЦ Онкология». Автобусы теперь ездят по улицам: Селькоровская – Титова – 8 Марта – Авиационная – Степана Разина – Щорса – Московская – Фурманова – Серова – Большакова – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Репина – Светлореченская – Соболева – Прохожая.
Конечная остановка меняется с «НПЦ Онкология» на «Метро Ботаническая» у автобуса №039. Тепепрь транспорт курсирует по ул. Бахчиванджи – Кольцовский тракт – ЕКАД – ул. Черняховского – Альпинистов – Торговая – Грибоедова – Пархоменко – Щербакова – Белинского – Академика Шварца.
Новая схема маршрута №011 будет такой: переулок Базовый – ул. Белинского – Фурманова – Ткачей – Восточная. В обратном направлении: ул. Восточная – Первомайская – Генеральская – проспект Ленина – Восточная – Ткачей – Фурманова – Чапаева – Фрунзе – Белинского – Саввы Белых – Луганская – переулок Базовый.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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