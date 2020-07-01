В Екатеринбурге выявлены факты провокаций в связи с коронавирусом во время голосования

19:32 | 1.07.2020

Фото: ugra-tv.ru

В Екатеринбурге выявлены факты провокаций в преддверии итогового дня голосования по Конституции. Как рассказал глава администрации Верх-Исетского района Андрей Морозов, жителям поступали звонки с сообщением об обнаружении очага коронавирусной инфекции в подъезде и просьбой не выходить из дома.



Екатеринбуржцам звонили якобы из больницы. Их просили оставаться дома до приезда сотрудников Роспотребнадзора. Также провокаторы говорили об увеличении тарифов ЖКХ в 4 раза с 1 августа.



«Конечно, пожилые люди очень щепетильно относятся и к вопросу голосования, и к своему здоровью», - подчеркнул Андрей Морозов.



По его словам, такая информация влияет негативно на жителей, ранее настроенных позитивно и собиравшихся прийти на избирательный участок. Морозов также заверил, что предпринятые меры гарантируют гражданам безопасность, а голосование на дому проводится ещё более осторожно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»