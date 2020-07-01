На севере Свердловской области поезд насмерть сбил двух медвежат

15:19 | 1.07.2020

Фото: Александр Грабовский

В Свердловской области на железнодорожном перегоне «Лангур» — «Ивдель» поезд насмерть сбил двух медвежат. Животные погибли на месте происшествия. Инцидент произошел еще 17 июня, но широкой общественности о нем стало известно лишь на днях.



Ранее подобные происшествия на Среднем Урале произошли в феврале этого года, когда сначала под Нижней Салдой, а затем под Бисертью поезда сбили двух лосей.



В целом же на дорогах региона ДТП с участием диких животных происходят едва ли не ежедневно. Только в июне произошло более 20 ДТП, в каждом случае животных (под колеса, как правило, попадают лоси и косули) спасти не удалось. В ряде случаев, водители, не желая нести ответственность, уезжают с места ДТП.

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