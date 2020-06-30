В Верхней Пышме мужчина сбил четырёхлетнего мальчика

12:27 | 1.07.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Верхней Пышме в районе дома № 3 по улице Красноармейской произошло ДТП, в результате которого пострадал ребёнок.



Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 47-летний мужчина, управляя автомобилем «OPEL ANTARA», двигался со стороны улицы Спицына в направлении Козицына, допустил наезд на четырёхлетнего мальчика-пешехода, который неожиданно выбежал на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств.



В результате ДТП ребёнок получил серьёзные травмы головы. Он находится в тяжёлом состоянии.



Законные представители ребёнка рассказали, что дитя находился на улице без сопровождения взрослых, гулял со своими братьями и сестрами девяти и восьми лет с разрешения родителей. Они пошли гулять на детскую площадку в соседний двор, расположенный через дорогу, после прогулки возвращались домой.



Сообщается, что дети по этому маршруту в нарушение ПДД ходят регулярно, родители об этом знают, но считают, что в данном месте можно переходить проезжую часть. Родители в момент ДТП были дома.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»