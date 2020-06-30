Госпиталь для больных COVID-19 в «Екатеринбург-ЭКСПО» закрывается

11:24 | 1.07.2020

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«Екатеринбург-ЭКСПО» закрывается госпиталь для пациентов, болеющих коронавирусом. С начала марта, когда он был создан, помещение ни разу не использовали. На оснащение госпиталя было потрачено более 300 млн рублей.



В оперативном штабе Свердловской области сообщили, что вопрос судьбы госпиталя прорабатывается в настоящее время.



Напомним, согласно задумке, 56 тысяч квадратных метров комплекса должны были вместить в себя пациентов с COVID-19. Изначальный вариант плана предполагал, что пациенты могли расположиться на двух тысячах раскладушках, однако всё свелось к 50 койко-местам. Территориальный центр медицины катастроф закупил у компании «Медтехника» медицинское оборудование на общую сумму порядка 261 миллиона рублей. В конце мая вышло постановление администрации Свердловской области на возмещение затрат от размещения госпиталя «Уральскому выставочному комплексу» на сумму 42 млн рублей до конца года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»