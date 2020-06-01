В поселке Свердловской области из-за пожара в трехэтажке эвакуировали 9 человек

20:24 | 30.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В поселке Кирпичный Свердловской области в жилом трехэтажном доме случился пожар. Из здания эвакуировали 9 человек, в том числе 3 детей.



Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, из-за возгорания было повреждено домашнее имущество в квартире на 1 этаже. На место выезжали 3 единицы техники и 7 человек личного состава.



«В 17:20 (мест) огонь локализован, в 17:24 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 18:00 (мест)», - сказали в МЧС.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»