Компания «УГМК-Застройщик» объявила о готовности платить ипотеку за покупателей квартир

Руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

ЖК «Макаровский».

Жилой район «Изумрудный бор».

ЖК «Нагорный».

Компания «УГМК-Застройщик» предложила покупателям квартир в ЖК «Нагорный», «Макаровский» и жилом районе «Изумрудный бор» взять на себя частичную оплату их ипотечного кредита. Застройщик готов либо полностью выплачивать ипотеку за заемщика в течение первых 6 месяцев с подписания кредитного договора, либо на целый год освободить его от процентов по кредиту.В проекте приняли участие крупнейшие российские банки: «Сбербанк России», «ВТБ», «ДОМ.РФ», «Альфа Банк», застройщик уже подписал с ними необходимые соглашения. Воспользоваться льготными условиями заемщик может при оплате первого взноса за новую квартиру в размере не менее 10% от ее полной стоимости.«Мы хотим предоставить покупателю как можно более выгодные варианты покупки квартиры в наших объектах. С одной стороны, у него есть возможность воспользоваться ипотекой с господдержкой по льготной ставке, но мы понимаем, что не для всех размер ставки критически важен. Например, квартира нужна сейчас и есть достаточная сумма для первого взноса по ипотеке, а выплачивать кредит человек готов начать через год по разным причинам – и мы идем навстречу такому покупателю, предлагаем другую ипотечную программу», - отметил руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.Напомним, что компания «УГМК-Застройщик» возводит в Екатеринбурге три крупных проекта бизнес, элит и комфорт-плюс классов: ЖК «Нагорный», ЖК «Макаровский» и жилой район «Изумрудный бор», который является одной из самых крупных строек региона.Строительство компания ведет с применением единых стандартов качества и развития инфраструктуры – в каждом ЖК жителей ждут комфортные квартиры с кирпичными стенами и современными инженерными системами, цветущие дворы, подземные и надземные парковки, детские игровые площадки с экологически чистым покрытием, воркаут и лаунж-зоны, фитнес-клуб с бассейном, школы, детские сады и прочие условия для достойной жизни.