В Екатеринбурге осудят мужчину, выбросившего из окна собаку

15:27 | 30.06.2020

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга передала уголовное дело в отношении местного жителя, который выбросил из окна 10 этажа свою собаку, в суд. В результате падения питомец погиб.



27 февраля 2020 года в полицию обратились жители дома №12 по улице Яскина. Они сообщили, что 40-летний мужчина выбросил из окна квартиры на 10 этаже стаффордширского терьера. Собака упала на тротуар и скончалась от полученных травм. Прибывшие на место происшествия полицейские установили владельца животного.



– В ходе дознания было установлено, что обвиняемый владел собакой с 2007 года, проживал в квартире один. Мужчина также пояснил, что пес в последнее время проявлял агрессию и пытался укусить его. В день инцидента, когда хозяин спал, его пес по кличке «Роки», якобы, вновь попытался напасть на него. Поэтому мужчина схватил его за ошейник и выбросил в открытое окно. Однако каких-либо телесных повреждений у обвиняемого обнаружено не было. Опрошенные жильцы дома также не отмечали в поведении собаки агрессии, – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.



Уголовное дело направлено в мировой суд Октябрьского района для принятия решения. Мужчине грозит судебный штраф.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»