Улицу Чайковского в Екатеринбурге перекроют на три месяца

15:10 | 30.06.2020

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Чайковского. Речь идет об участке от дома № 82/2 до дома № 90.



Ограничения будут действовать с 19 июля по 15 октября 2020 года. Перекрытия связаны с ремонтом тепломагистрали.



Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»