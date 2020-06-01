В столице Урала мошенник похитил свыше миллиона рублей

14:31 | 30.06.2020

Фото: punkt-a.info

В Екатеринбурге осудят мошенника, похитившего свыше миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Ранее не судимый екатеринбуржец 1979 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Согласно версии следствия, с августа по декабрь 2014 года мужчина, действуя на основании доверенности, выданной директором ООО «ГЛОНАСС–УРАЛ», и являясь представителем доверенного юрлица в ХМАО и ЯНАО, ввел в заблуждение подчиненного сотрудника. После этого он похитил деньги в размере свыше миллиона рублей, полученные им в качестве оплаты за оборудование и работы по установке на грузовые транспортные средства.



Уголовное дела для рассмотрения по существу направили в Кировский райсуд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»