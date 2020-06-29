В Екатеринбурге коронавирус выявили еще у 255 человек

12:48 | 30.06.2020

Фото: oko-planet.su

В Екатеринбурге лабораторно подтвердили еще 255 случаев коронавирусной инфекции. В Свердловской области за сутки выявлено 276 заболевших.



Как сообщают в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, в сегодняшней сводке учтены случаи заболевания, зафиксированные в течение последней недели, но по разным причинам не включенные в ежедневные сводки.



– Мы сегодня по-прежнему находимся на плато. Какой-то устойчивой тенденции к улучшению ситуации по заболеваемости пока нет, но и всплески тоже отсутствуют – ежедневный прирост находится в районе 200 случаев, – подчеркнула главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»