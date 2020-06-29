В России коронавирус подтвердили еще у 6 693 человек

За сутки в России выявили 6 693 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны, из них 2 019 случаев (30,2%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране лабораторно подтверждено 647 849 случаев коронавируса.В России за сутки из больниц по выздоровлению выписано 9 220 человек с коронавирусом. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 412 650 человек.Зафиксировано 154 летальных случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 9 320 человек.