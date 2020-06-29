В Екатеринбурге Михаил Карполь и «уралочки» проведут тренировку для горожан

10:22 | 30.06.2020

Фото: uralochka-vc.com

Волейболистки клуба «Уралочка» и старший тренер команды Михаил Карполь в воскресенье, 5 июля, проведут открытую тренировку для екатеринбуржцев в ЦПКиО имени Маяковского.



В течение часа Михаил Карполь и волейболистки Валерия Сафонова и Татьяна Куликова будут проводить разминку и кардиотренировку с силовыми упражнениями. Как сообщили в пресс-службе «Уралочки», тренировку рекомендуют всем, кто «засиделся в изоляции и соскучился по физической нагрузке».



Открытая тренировка пройдет на третьем газоне центральной аллеи для горожан старше 14 лет. Мероприятие начнется в 11:00. С собой необходимо взять индивидуальный коврик для занятия.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»