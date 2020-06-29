Ксения Собчак заявила о насилии над воспитанниками Среднеуральского монастыря

09:56 | 30.06.2020

Фото: versiya.info

Телеведущая Ксения Собчак в эфире телеканала RTVI заявила, что готовит фильм о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре. Напомним, что 27 июня она приехала туда ради встречи со схиигуменом Сергием, однако на съемочную группу, по словам Собчак, напали охранники.



В эфире телеканала телеведущая также сообщила, что с каналом «Осторожно, Собчак» вышли на связь воспитанники монастыря, свидетельствовавших о том, что их избивали в детстве по разным поводам. Кроме того, Собчак заявила о сексуальных домогательствах, которые якобы происходили по отношению к воспитанникам монастыря.



– С нами на связь вышли воспитанники монастыря. Это разные люди. Они все свидетельствовали об одних и тех же вещах. О том, что их избивали в детстве по разным поводам, прутьями, кабелем, достаточно жестоко, — рассказала телеведущая. – Если говорить мягко, в том числе были определенные факты сексуальных домогательств.



Фильм о насилии над воспитанниками Среднеуральского монастыря планируется выпустить в ближайшее время.



Екатеринбургская епархия уже начала изучать свидетельства о насилии. Представитель епархии сообщил, что установлен круг бывших воспитанников, заявивших, что в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»