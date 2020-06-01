В Екатеринбурге начался опрос по реконструкции парка XXII Партсъезда

20:26 | 29.06.2020

Фото: Е1

В Екатеринбурге началось анкетирование жителей домов возле парка за Дворцом молодежи о реконструкции. В администрации города рассказали, что горожанам предлагается выбрать, какие изменения должны остаться в проекте реконструкции, а какие следует исключить.



Отметим, что анкетирование проводится по инициативе рабочей группы по благоустройству парка.



Напомним, ранее горожане вышли на протесты, так как, по их мнению, реконструкция парка предусматривает вырубку большинства деревьев и ненужные элементы благоустройства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»