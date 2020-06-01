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20:26 | 29.06.2020
Фото: Е1
В Екатеринбурге начался опрос по реконструкции парка XXII Партсъезда
Отметим, что анкетирование проводится по инициативе рабочей группы по благоустройству парка.
Напомним, ранее горожане вышли на протесты, так как, по их мнению, реконструкция парка предусматривает вырубку большинства деревьев и ненужные элементы благоустройства.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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