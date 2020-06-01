В Свердловской области начали работать библиотеки

19:00 | 29.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области в соответствии с указом Евгения Куйвашева открылись библиотеки – первые учреждения культуры, которым разрешили работать, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Массовые мероприятия пока что в библиотеках не проводятся, но уральцы уже могут получать и сдавать книги. В залах учреждений есть дозаторы с антисептиками и разметка для обеспечения социальной дистанции.



Так, в Свердловской области открылась библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина. Чтобы попасть туда, читателям необходимо предварительно записаться на сайте. В здании каждые два часа проводится обработка, также в библиотеке работают обеззараживающие лампы. Книги, которые возвращают читатель, отправляют в карантинную зону с ультрафиолетовой лампой.



Добавим, что, по словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, следующим этапом снятия ограничений ожидается открытие музеев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»