Новости дня
19:00 | 29.06.2020
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области начали работать библиотеки
Массовые мероприятия пока что в библиотеках не проводятся, но уральцы уже могут получать и сдавать книги. В залах учреждений есть дозаторы с антисептиками и разметка для обеспечения социальной дистанции.
Так, в Свердловской области открылась библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина. Чтобы попасть туда, читателям необходимо предварительно записаться на сайте. В здании каждые два часа проводится обработка, также в библиотеке работают обеззараживающие лампы. Книги, которые возвращают читатель, отправляют в карантинную зону с ультрафиолетовой лампой.
Добавим, что, по словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, следующим этапом снятия ограничений ожидается открытие музеев.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:26 | 29.06.2020
В Екатеринбурге начался опрос по реконструкции парка XXII Партсъезда
20:13 | 29.06.2020
В Свердловской области в День молодежи прошел семичасовой онлайн-марафон
19:51 | 29.06.2020
В Нижнем Тагиле будут судить свердловчанина, обвиняемого в ложном сообщении об угоне
19:24 | 29.06.2020
В Красноуральске суд обязал предоставить жилье мужчине, стоящему на учете более 17 лет
19:00 | 29.06.2020
В Свердловской области начали работать библиотеки
18:30 | 29.06.2020
Пассажиропоток на межмуниципальных маршрутах в Свердловской области увеличился на 60%
18:09 | 29.06.2020
В Екатеринбурге начнет работать новая благотворительная организация
17:58 | 29.06.2020
Системообразующие предприятия Прикамья получили льготные кредиты на 3,9 млрд рублей
17:51 | 29.06.2020
В Свердловской области сожители не могут поделить жилплощадь
17:22 | 29.06.2020
Полиция Екатеринбурга раскрыла ряд краж велосипедов
16:56 | 29.06.2020
Нацпроект поможет укрепить материальную базу больниц в шести территориях Пермского края
16:52 | 29.06.2020
В свердловской деревне пропал без вести пенсионер
16:37 | 29.06.2020
В Свердловской области мужчину, убившего внука, направили в психбольницу
16:12 | 29.06.2020
Более 30% голосующих по Конституции в Екатеринбурге участвовали по направлениям с работы
15:33 | 29.06.2020
Ограничительные меры в Свердловской области продлены до 6 июля
15:02 | 29.06.2020
С начала 2019 года 99 жителей Губахи переехали из аварийного в благоустроенное жилье
14:55 | 29.06.2020
Екатеринбуржец убил мужчину за сделанное замечание
14:43 | 29.06.2020
Автомобили смогут поехать по обходу Чусового осенью этого года
13:57 | 29.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 1,1 балла
13:27 | 29.06.2020
Утренний пожар в Нижнем Тагиле вывел на улицу несколько человек
13:08 | 29.06.2020
С 1 июля на ряде автобусных маршрутов Перми вступят в силу новые контракты с перевозчиками
12:59 | 29.06.2020
В России заболели коронавирусом свыше 640 тысяч человек
12:54 | 29.06.2020
В Екатеринбурге за сутки у 181 человека выявили COVID-19
12:50 | 29.06.2020
Ещё 90 свердловчан вылечились от коронавируса
12:45 | 29.06.2020
В выходные из-за рубежа в Россию возвращены еще 32 жителя Прикамья
12:44 | 29.06.2020
На Среднем Урале умерли ещё два человека с COVID-19
12:39 | 29.06.2020
В Пермском крае зафиксировано 56 случаев COVID-19