В Екатеринбурге начнет работать новая благотворительная организация

18:09 | 29.06.2020

Фото: pravo-na-zashchitu.ru

В Екатеринбурге появится новый центр добра, помогающий людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Организация «Право на защиту и помощь» начнет работать с 1 июля, об этом рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы.



По словам председателя организации Марины Оверченко, нуждающихся будут обеспечивать продуктами, одеждой, а также возможностью на звонок родственникам «без какой-либо бюрократической волокиты». Кроме того, благотворители будут помогать с оформлением документов.



Центр будет расположен возле железнодорожного вокзала, на улице Восточной. Попасть туда можно будет только по предварительной записи.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»