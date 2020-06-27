В Свердловской области провели свыше 550 тысяч тестов на COVID-19

18:26 | 28.06.2020

Фото: РИА Новости

По данным на 28 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 8072 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 7647 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 551402. Обследован всего 514101 человек.



В Свердловской области за сутки выявили 209 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 12302 человек. С начала пандемии в регионе скончался 91 пациент (+1 за сутки). За всё время на Среднем Урале вылечились 7219 человек (+210).



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»